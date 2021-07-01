Bir poşet altınını çöp sanıp attığını eşinden öğrendi

Olay İzmit Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükyılmaz Sokak’ta yaşayan Deniz Küçük, sabah işe gitmek için evden çıkarken masanın üzerinde duran poşeti alarak çöpe attı. Evden ayrıldıktan bir süre sonra telefonla arayan eşinin masanın üzerindeki poşete altınları koyduğunu ve bulamadığını söylemesi üzerine, koşarak poşeti attığı yer altı çöp konteynerinin yanına gitti. Derin olan konteynerden poşeti alamayan Küçük, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

SAHİBİNE TESLİM ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla konteyneri kaldırarak bir kamyonetin üzerine döktü. Kamyonet üzerine dökülen çöpleri didik didik arayan ekipler, altın dolu poşeti bularak sahibine teslim etti.

KONTEYNERA ATTI

Altınlarını çöpe atan vatandaşın telefonla kendilerinden yardım istediğini söyleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Adem Üner, “İhbar hattımıza gelen telefonla vatandaşımız, altınlarını çöp konteynerine attığını ifade etti. Biz de vatandaşımızla birlikte gelip çöpleri aracımıza boşalttık. Arama sonrasında bulduğumuz poşeti vatandaşımıza teslim ettik” dedi. Bir poşet dolusu altınını çöpten çıkararak teslim alan Deniz Küçük adlı vatandaş ile belediye ekiplerine teşekkür etti.