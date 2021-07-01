01 Tem 2021 - 17:11- Gündem G: 01 Tem 2021 - 17:12

İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor

Kentin farklı noktalarında zamanla tahrip olan asfalt yollarda çalışma yapan İzmit Belediyesi, vatandaşa ulaşımda güçlük çıkaran bölgelerde yama çalışmalarını özveriyle sürdürüyor

İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor mask

Vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını planlama dahilinde sürdüren İzmit Belediyesi, asfalt dökme, yenileme ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi’nde asfaltın zamanla tahrip olması nedeniyle yenileme çalışması başlattı. Çalışmanın ardından yol pırıl pırıl oldu.


150 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Kırsaldan kent merkezine kadar dört bir yanda vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya ve daha iyi hizmeti sunmaya gayret eden İzmit Belediyesi, Nurettin Paşa Caddesi’nin bir bölümünde yenileme yaptı. 6 metre genişliğinde, 100 metre uzunluğundaki asfalt yolda da başladığı yenileme çalışmasını tamamlayıp halkın kullanımına açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer bölgelerde de çalışmaların hızla sürdürdüğünü belirtti.
# İzmit belediyesi, ulaşım
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01 Tem 2021 - 17:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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