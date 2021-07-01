Bostan Kardeşler Balık, Et Izgara ilgi görüyor

Derince’liler 22 yıldır Yenikent Mahallesinde Bostan Manavdan taze ve kaliteli meyve sebze hizmeti sunan Mustafa Bostan’ın sahibi olduğu işletme son 8 senedir Taze ve Pişmiş olarak Balık hizmeti de sunuyorlar. Yaz gelince Karpuz denince akla ilk gelen işletme olan Bostan Manav geçen yıl Yenikent Körfezkent geçiş güzergahında 2.şubesini hizmete açmıştı.

BOSTAN BALIK IZGARA KENDİNİ YENİLEDİ

Körfezkent Güzergahında bulunan işletmeyi Recep Balık’tan devir aldıktan sonra işletmede gözle görülür değişiklikler yapan Musyafa Bostan,Balık satış noktası,Manavre yonu,Bahçeye açılır kapanır 150 kişilik salon yapan,mutfağını,ızgaralarını büyüten Bostan sahibi olduğu her iki işletmede Yaz kış Balık satmaya ve pişirmeye devam ediyor.

ALO SİPARİŞ HATTI KURDU

Mustafa Bostan Pandemi nedeniyle bir süre kapanan,paket servis olarak hizmet veren işletmesinde Alo paket servis kurarak Körfezkent,Yenikent’te ve Derince ilçesinde müşterilerine sipariş üzerinde hizmet verdiklerini söyledi. Kontrollü açılımdan sonra Körfezkent güzergahındaki işletmede sabah kahvaltıları, Balık,Et ızgara, Pide ,Lahmacun,Kebap çeşitleri ile müşterlerin hizmetinde olduklarını belirterek tüm Derince’lileri iş yerimize bekliyoruz dedi.

ALO SİPARİŞ TELEFONLARI

0535 0171848

0262 333 1 555