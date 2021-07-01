01 Tem 2021 - 17:30- Yaşam G: 01 Tem 2021 - 17:34

Bostan Kardeşler Balık, Et Izgara ilgi görüyor

Derince Yenikent’te 22 senedir hizmet veren Bostanlar Manav ve Balıkçılık 2.şubesini geçen yıl Yenikent-Körfezkent girişinde hizmete açmıştı. Kendini yenileyen işletme Balık,Et Izgara ve Manav hizmetini iki şubede kesintisiz olarak sürdürmekte.
Bostan Kardeşler Balık, Et Izgara ilgi görüyor mask
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Derince’liler 22 yıldır Yenikent Mahallesinde  Bostan Manavdan taze ve kaliteli meyve sebze hizmeti sunan  Mustafa Bostan’ın sahibi olduğu işletme son 8 senedir Taze  ve Pişmiş olarak Balık hizmeti de sunuyorlar. Yaz gelince Karpuz denince akla ilk gelen işletme olan Bostan Manav geçen yıl Yenikent Körfezkent geçiş güzergahında 2.şubesini hizmete açmıştı.

BOSTAN BALIK IZGARA KENDİNİ YENİLEDİ

Körfezkent Güzergahında bulunan işletmeyi Recep Balık’tan devir aldıktan sonra işletmede  gözle görülür  değişiklikler yapan Musyafa Bostan,Balık  satış noktası,Manavre yonu,Bahçeye açılır kapanır 150 kişilik salon yapan,mutfağını,ızgaralarını  büyüten Bostan  sahibi olduğu her iki işletmede  Yaz kış Balık satmaya ve pişirmeye devam ediyor.

ALO SİPARİŞ HATTI KURDU

Mustafa Bostan Pandemi nedeniyle  bir süre kapanan,paket servis olarak hizmet veren işletmesinde Alo paket servis kurarak  Körfezkent,Yenikent’te ve Derince ilçesinde müşterilerine  sipariş üzerinde hizmet verdiklerini söyledi. Kontrollü  açılımdan sonra Körfezkent güzergahındaki işletmede  sabah kahvaltıları, Balık,Et ızgara, Pide ,Lahmacun,Kebap çeşitleri ile müşterlerin hizmetinde olduklarını belirterek tüm Derince’lileri  iş yerimize bekliyoruz dedi.

ALO SİPARİŞ TELEFONLARI

0535 0171848

0262 333 1 555

01 Tem 2021 - 17:30 - Yaşam

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