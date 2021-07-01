İYİ Parti Karamürsel'den basına tehdit

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kocaeli gezisinde son durağı Karamürsel ilçesi oldu. Karamürsel ziyareti baştan sona kalabalık ve izdihamla geçti. Engelli bir vatandaşın isyan ederek "Böyle bir şey olmaz. Hepimiz ezildik" ifadeleri üzerine video çeken muhabirin üstüne yüründü. İYİ Parti Karamürsel Kadın Kolları örgüt üyesi Nurseli Dikidaş, muhabirimizin üstüne yürüyerek "Bunları haberinize yansıtmazsınız. Haberde kullanamazsın" diyerek tehditler savurdu. Muhabir arkadaşımızın diğer kadın örgüt üyelerinin de üstüne gelmesi üzerine muhabirler zor ayırdı.