İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kocaeli gezisinde son durağı Karamürsel ilçesi oldu. Karamürsel ziyareti baştan sona kalabalık ve izdihamla geçti. Engelli bir vatandaşın isyan ederek "Böyle bir şey olmaz. Hepimiz ezildik" ifadeleri üzerine video çeken muhabirin üstüne yüründü. İYİ Parti Karamürsel Kadın Kolları örgüt üyesi Nurseli Dikidaş, muhabirimizin üstüne yürüyerek "Bunları haberinize yansıtmazsınız. Haberde kullanamazsın" diyerek tehditler savurdu. Muhabir arkadaşımızın diğer kadın örgüt üyelerinin de üstüne gelmesi üzerine muhabirler zor ayırdı.
01 Tem 2021 - 17:37- Siyaset Güncelleme: 01 Tem 2021 - 17:56
İYİ Parti Karamürsel'den basına tehdit
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir dizi ziyaret yaptı. Son durağı olan Karamürsel kargaşa dolu bir an yaşandı. İYİ Parti Karamürsel Kadın Kolları örgüt üyesi Nursel Dikidaş muhabirin üstüne yürüyerek "Bunları haberinize yansıtmazsınız" ifadeleri ile tehditler savurdu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.