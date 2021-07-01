01 Tem 2021 - 17:44- Siyaset G: 01 Tem 2021 - 17:48

Akşener, Karamürsel’de esnafı dinledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün esnaf ziyareti için Kocaeli’ye geldi. Akşener, Gebze ve Körfez’de yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinin ardından Gölcük ardından da Karamürsel’e giderek esnafı dinledi.
Akşener, Karamürsel’de esnafı dinledi mask

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün esnaf ziyareti için Kocaeli’ye geldi. Akşener, Gebze ve Körfez’de yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinin ardından Gölcük ardından da Karamürsel’e giderek esnafı dinledi.

“PANDEMİ NEDENİYLE DÜŞÜŞ VAR”

Karamürsel’de esnafı ziyaret eden Akşener birçok esnafa hayırlı işler dileklerini iletirken Turkcell firmasının Karamürsel'de işletmecisi olan Cavit Çoban’ı da ziyaret etti. Akşener, “Pandemi gelmesine rağmen esnaf gezmeye devam ettim. Propaganda yapmıyorum. Sizin yaptığınız işle ilgili bana söylenen ilk zamanlarda işleriniz iyiydi sonra şikayet etmeye başladı. Sizin dükkanda durum nasıl?” şeklinde soru yöneltirken Çoban ise, “Biz kurumsal firmaya bağlı çalışıyoruz. Bizi çok fazla etkilemedi. 2003’ten beri Karamürsel’de esnafım. Pandemi nedeniyle düşüş var. Ancak çok şükür işlerimiz yürüyor. Burada 3 kişi çalışıyoruz. Kısa çalışma ödeneğine biz de başvurduk, 3 bin TL’lik destekten yararlandık. Bizim sektörü çok etkilemedi. Başka sektörleri daha fazla etkiledi” dedi. Akşener ise bu cevaba ‘çok şükür’ dedi.

“SIKINTI ÇEKEN ESNAF VAR”

Akşener’i ‘ablacığım’ diye karşılayan Öz Oruçoğlu Baklavaları çalışanı Çetin Günay Akşener’e, “Sizler iktidara geldiğimiz zaman emeklinin yanında olmanızı istiyorum. Emekçiye sahip çıkın. Biz sizlere güveniyoruz eski işlerimiz asla yok bizden daha sıkıntı çeken esnaf var. Bizim kredi borcumuz yok. Ben burada çalışanın. Burada çalışmasam emekli maaşımla geçinemeyeceğim” dedi.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ

# İyi Parti, Meral Akşener
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01 Tem 2021 - 17:44 - Siyaset

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