Akşener’e Karamürsel’de görkemli karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli'deki son durağı Karamürsel oldu. Akşener Karamürsel'de büyük bir coşku ile karşılandı. Karamürsel ilçe örgütü üyeleri Akşener’i atlar ile karşıladı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesine giriş yapan Akşener’i bu sefer de yağlı güreş tutan Pehlivanlar Mert Arıcı ve Hüseyin Özdemir karşıladı. Cadde üzerinde esnafı ziyaret eden Akşener daha sonra cadde üzerinde kendisine seslenen kalabalığa sandalye üzerine çıkarak seslendi.

“BEN SANDALYEDE O SARAYDA KONUŞUYOR”

Hepiniz buradasınız hepimizden söke söke para alacak adamın sinirini neden bozuyorsunuz? diyerek konuşmasına başlayan Akşener, “Ben bu meydanda defalarca kez konuşmuşundur. Bana sandalyede konuşmak nasip olurken birileri de saraylarda konuşuyor. Ben halimden memnunum. Buradasınız, kadınla gençle bir aradayız. Azıcık sohbet edelim sizle. Kanal İstanbul’la ilgili Sayın Erdoğan çıktı dedi ya bizim 5 şirkete biz batılılara veriyoruz buranın ihalesine girmeyin 5 kuruş vermeyiz. Söke söke alırız diyor”

“ADAM DEMEYELİM KIZAR”

Sözlerine devam eden Akşener, “Bugün pandemiden dolayı normalleşiyoruz. Dakka bir gol bir zamlar geldi. 20 Ocak’tan beri esnafları geziyoruz. Esnaf elektrikten şikayetçi alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor. Gerçekten saraya gitti bu sandalyeyi unuttu sizleri unuttu. Biz sandıkta kendimizi hatırlatacağız. Diyor ki sizden söke söke alacağız. Hadi oradan be. Adam diyor ki neyse adam demeyelim arkadaş kızar. Açları da sen doyur. Sen bostan korkuluğu musun in de doyuralım. Ortaya dökülen pislikleri gördük. Hırsızlık yapmayan bir adam bile olmaz mı yanında” dedi.

Serhat GÜNEŞ-Özgün ERBULAN