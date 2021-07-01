01 Tem 2021 - 18:29- Ekonomi G: 01 Tem 2021 - 18:56

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 39 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyacak olan fiyat artışıyla, oto gazın litresi İstanbul'da 4,86 liraya, Ankara'da ise 4,91 liraya çıkacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi mask

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 39 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,47'den satılan oto gazın litresi 4,86'ya çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,52'den 4,91'e, İzmir'de 4,36'dan 4,75'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

01 Tem 2021 - 18:29 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.296.468 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kilim Mobilya Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da mask
Kilim Mobilya Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da
Işık, yeniden başkan seçildi mask
Işık, yeniden başkan seçildi
Yıldız Entegre ürünleri tüketicinin tercihi oluyor   mask
Yıldız Entegre ürünleri tüketicinin tercihi oluyor  
Hyundai Assan’da yeni dönem BAYON ile başlıyor mask
Hyundai Assan’da yeni dönem BAYON ile başlıyor
Karadeniz’in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı mask
Karadeniz’in en büyük karma yaşam projesinde imzalar atıldı
KTO ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi mask
KTO ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL