Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 39 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.
OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?
Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,47'den satılan oto gazın litresi 4,86'ya çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,52'den 4,91'e, İzmir'de 4,36'dan 4,75'e yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.