01 Tem 2021 - 19:59- Gündem G: 01 Tem 2021 - 20:02

Normaleşmenin ilk gününde umutlandıran tablo!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 1 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi. Vefat sayısı 42 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 219 oldu. Öte yandan 706 olarak kaydedilen ağır hasta sayısı, 18 Ağustos 2020 tarihindeki seviyeye geriledi.

Normaleşmenin ilk gününde umutlandıran tablo! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 42 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 774'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI, 317 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Koronavirüs tablosuna göre; bugün 706 olarak kaydedilen ağır hasta sayısı, 18 Ağustos 2020 tarihindeki seviyeyi gördü. 18 Ağustos 2020'de bu sayı 703'tü.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 522'si semptomatik olmak üzere 5 bin 496 yeni vaka tespit edilmişti.

# sağlık, koronavirüs
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
Korona verilerinde umut veren düşüş! mask
Korona verilerinde umut veren düşüş!
Koronayı atlatanlara müjde! 6 aydan 3 aya düşürüldü mask
Koronayı atlatanlara müjde! 6 aydan 3 aya düşürüldü
3. doş aşı yapılacak mı? Bakan Koca açıkladı! mask
3. doş aşı yapılacak mı? Bakan Koca açıkladı!
1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte tam normalleşmenin tüm detayları mask
1 Temmuz itibarıyla başlıyor! İşte tam normalleşmenin tüm detayları
Yeni vaka sayısı arttı mask
Yeni vaka sayısı arttı
Korona verilerinde umut veren düşüş! mask
Korona verilerinde umut veren düşüş!
Son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten 56 kişi hayatını kaybetti mask
Koronavirüsten 56 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti
3 çocuk annesi koronaya yenildi! mask
3 çocuk annesi koronaya yenildi!

01 Tem 2021 - 19:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.296.468 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor mask
İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor
Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu mask
Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi mask
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi
Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede mask
Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede
Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor mask
Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor
Bahçecik’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlandı mask
Bahçecik’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlandı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL