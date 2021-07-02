Orhan Görsen: O günlerde bu günlerin hayalini kurmuştum

Kocaelispor’un yok sayıldığı, kapısına kilit vurulmaya çalışıldığı dönemde arkadaşları ile birlikte girdiği genel kurulda başkanlığa gelen Orhan Görsen, Kocaelispor tarihinin en kritik davranışına imza atmıştı. Görsen “O günlerde, bu günleri hayal ettiğim için böyle bir girişimde bulunduk” dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Kiraz Futbol Turnuvası’na katılan ve burada açıklama yapan Görsen şu ifadelere yer verdi: İlk önce Kiraz Futbol Turnuvası’na katıldığım için çok mutluyum. Sağ olsun Metin hocam davet etti ve ben de davete icabet ettim. Şöhretler maçında sanırım yarım saat oynayacağız. Ben de elimden geleni yapacağım.

SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIZ

Kocaelispor bugün 1. Lig’de mücadele edecek. Ne kadar sevinsem az. Çünkü zor günler geçirdiğimiz geçmişteki o günlerde, bu günlerin hayalini düşünerek mücadele ettik. Arkadaşlarımızla birlikte giriştiğimiz onur mücadelesinin karşılığını görmek insanı mutlu ediyor. Başta Tahir başkanımıza teşekkür ederim. Gerçekten kendisi olmasaydı bugün bu noktaya gelemezdik. Kocaelispor’un sezon sonunda Süper Lig’e çıkacağına olan inancım tamdır.