TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise ayrıca ilan edilecek.
02 Tem 2021 - 09:02- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 09:03
3. Lig 4-5 Eylül’de başlıyor
TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayaca...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.