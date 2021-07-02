02 Tem 2021 - 09:02- Spor G: 02 Tem 2021 - 09:03

3. Lig 4-5 Eylül’de başlıyor

TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayaca...

Erdem ÖVÜÇ
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3. Lig 4-5 Eylül’de başlıyor mask

TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise ayrıca ilan edilecek.

02 Tem 2021 - 09:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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