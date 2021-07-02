02 Tem 2021 - 09:02- Spor G: 02 Tem 2021 - 09:03

Gökhan Meral, Diyarbekirspor’da!

3. Lig’den 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Kocaelispor'la TFF 1. Lig'e çıkma sevinci yaşayan sol bek Gökhan Meral ile anlaştı. Keçiörengücü, Samsu...

Erdem ÖVÜÇ
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Gökhan Meral, Diyarbekirspor’da! mask

3. Lig’den 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Kocaelispor'la TFF 1. Lig'e çıkma sevinci yaşayan sol bek Gökhan Meral ile anlaştı. Keçiörengücü, Samsunspor ve Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan Gökhan, Diyarbakır ekibinde farklı bir kulüpte üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayarak önemli bir istatistiği de kariyerine eklemek istiyor.

300’E YAKIN MAÇI VAR

Futbolculuk kariyerine Kağıtspor’da başlayan Gökhan Meral, 2008-2011 yılları arasında Kocaelispor forması giydi. Ardından sırası ile Körfez Futbol Kulübü, Orduspor, Tokatspor, Adanaspor, Pendikspor takımlarının ardından Keçiören ve Samsunspor formaları ile 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Gökhan, geçen sezon da aynı başarıyı Kocaelispor forması ile elde etti. 1991 doğumlu futbolcunun 1. Lig’de 34 ve 2. Lig’de de 294 maçta toplam 16 golü bulunuyor.
# Kocaelispor

02 Tem 2021 - 09:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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