Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'da forma giyen Venezuela doğumlu kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu ülkemizde daha önce Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giydi. Del Valle 14 kez de Venezuela Milli Takımı adına mücadele etti.
02 Tem 2021 - 09:02- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 09:03
Del Valle, Ümraniye ile anlaştı
Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'da forma giyen Venezuela doğumlu kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile 1 yıllık s...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.