Bizim de gündemimizdeydi, Gençlerbirliği aldı

Kocaelispor'un da gündeminde olan deneyimli kaleci Ramazan Köse, Birinci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile anlaştı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Ramazan, eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti ve Başkent temsilcisinde başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
YUVANA HOŞ GELDİN
Kulübün internet sitesinde "Yuvana hoş geldin Ramazan Köse" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen ve takım kaptanlığımıza kadar yükselen Ramazan Köse, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Ramazan Köse, kendisini 2+1 yıllığına yeniden Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.