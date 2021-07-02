Bizim de gündemimizdeydi, Gençlerbirliği aldı

Kocaelispor'un da gündeminde olan deneyimli kaleci Ramazan Köse, Birinci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile anlaştı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Ramazan, eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti ve Başkent temsilcisinde başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

YUVANA HOŞ GELDİN

Kulübün internet sitesinde "Yuvana hoş geldin Ramazan Köse" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen ve takım kaptanlığımıza kadar yükselen Ramazan Köse, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Ramazan Köse, kendisini 2+1 yıllığına yeniden Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.