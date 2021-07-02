02 Tem 2021 - 09:05- Gündem G: 02 Tem 2021 - 09:06

KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi

KO-MEK kursiyerleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti.

KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu defa çocukların karne sevinci oldu. KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi kursiyerleri, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının hastane çocuk oyun odasında eğitim gören çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti. Hediyelerini alan öğrenciler, karne günü gelen bu güzel oyuncaklar için KO-MEK Ailesine teşekkür etti.

KO-MEK VEFASI GÖNÜLLERİ ISITIYOR

İlimtepe KO-MEK kurs merkezinin duyarlı kursiyerleri Vefa hareketi için bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte destek olmak isteyen kursiyerler çocuklar için amigurumi bebekleri örmek için kolları sıvadılar. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olan KO-MEK Vefası projesi sayesinde kursiyerler pandemi koşullarında zor şartlarda çalışan sağlıkçılara destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

KARNE HEDİYELERİ KO-MEK’TEN

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının çocuklarına çizgi kahramanlarını amigurumi tekniği ile örerek hediye eden kursiyerler, çocukların yanında olarak karne sevinçlerini birlikte yaşadı. Karne hediyelerini alan çocuklar oyuncaklarla kreşte bir süre oynadıktan sonra mutluluklarını akşam iş dönüşü anne babalarıyla birlikte yaşadılar.

KO-MEK VEFASI UMUT OLUYOR

KO-MEK Vefa hareketi sayesinde şimdiye kadar binlerce çocuk, yapılan hediyelik oyuncaklar ve giyecekler sayesinde mutluluğu yaşadı. Kimi çocuk KO-MEK Vefası sayesinde ilk kez oyuncak sahibi olurken kimi çocukta yeni bir elbise, ayakkabı ve mont giymenin sevincini yaşadı. KO-MEK Vefası sayesinde yetim ve yoksul çocuklara el uzatan KO-MEK, kursiyerleri gün geldi kilometrelerce uzaktaki Şanlıurfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulundaki bir öğrencinin gözünde geleceğe umut ışığı oldu.

VEFA, KO-MEK’TE YAŞIYOR

KO-MEK Vefası Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK’in gönüllü kursiyerleri tarafından imkanlar dahilinde hazırlanan ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.
# sağlık, çocuk, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje
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02 Tem 2021 - 09:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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