02 Tem 2021 - 09:06- Gündem G: 02 Tem 2021 - 09:07

Yaz okulları için kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise ve Bilgievleri’nde yaz okulu kayıtları başlıyor.

Yaz okulları için kayıtlar başladı mask

Kademeli normalleşme adımları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akademi Lise ve Bilgievleri’nde yaz okulu eğitimleri başlıyor. Akademi Liseler bilgi destek programından sanat etkinliklerine, Bilgievleri ise yüzme kurslarından doğa yürüyüşlerine kadar farklı branş ve etkinliklere 26 Temmuz’da start verecek. Ücretsiz olarak eğitimlerin olacağı yaz okullarının başvuruları başlarken, eğitimlerde Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak maske, sosyal mesafe, oturma düzeni ve kişisel hijyene dikkat edilecek.

EĞLENİP ÖĞRENECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesindeki 17 Bilgievi’ndeki yaz okulu etkinlikleri 26 Temmuz - 05 Eylül tarihleri arasında 10.00 - 16.00 saatleri aralığında yapılacak. Etkinlikler arasında temel dini bilgiler, kulüp ve atölye çalışmaları, spor, havuz, doğa etkinlikleri, gezi ve yürüyüşler, piknik ve aile kampları olacak.

AİLE ORTAMINDA EĞLENCELİ  SAATLER

10 Akademi Lise’de ise kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, yüzme etkinliği, bisiklet etkinliği, gençlik kampı, sanat etkinlikleri (nefise mektebi), açık hava söyleşisi, bilgi destek programı, psikoloji atölyesi, kitap okuma grupları, spor turnuvası gibi etkinlikler ile 14-18 yaş arası çocuklar bilgilendirilirken, sıcak bir aile ortamında eğlenceli saatler yaşanacak.

KAYIT İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akademi Lise ve Bilgievleri’nde yaz okulu eğitimleri katılmak isteyenler Bilgievler için https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/BilgiEvleri/Online.aspx, Akademi Lise için de https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/AkademiLise/Online.aspx adreslerinde bulunan online işlemler bölümünden ‘kayıt’ yapmaları gerekiyor

# aile, koronavirüs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maske
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a hazırlıyor mask
Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a hazırlıyor
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi mask
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi
Başkan Büyükakın’ndan öğrencilere karne hediyesi   mask
Başkan Büyükakın’ndan öğrencilere karne hediyesi  
Başkan Büyükakın’dan yoğun mesai mask
Başkan Büyükakın’dan yoğun mesai
Çayırova Fatih Caddesi’nde sona yaklaşılıyor mask
Çayırova Fatih Caddesi’nde sona yaklaşılıyor
Haydi Kocaeli, rotanı ‘’doğaya’’ ayarla!     mask
Haydi Kocaeli, rotanı ‘’doğaya’’ ayarla!    
USTA adayları ders başı yaptı mask
USTA adayları ders başı yaptı
Spor Şöleni Başiskele’de başladı   mask
Spor Şöleni Başiskele’de başladı  
Büyükakın, ‘’Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan’daki egemenliğimizin sembolüdür’’   mask
Büyükakın, ‘’Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan’daki egemenliğimizin sembolüdür’’  
800CK, 800C ve 800K seferleri 3 Temmuz’da başlıyor mask
800CK, 800C ve 800K seferleri 3 Temmuz’da başlıyor

02 Tem 2021 - 09:06 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.300.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesiyle  Güneş Sokak güneş açtı mask
İzmit Belediyesiyle  Güneş Sokak güneş açtı
Yaz okulları için kayıtlar başladı mask
Yaz okulları için kayıtlar başladı
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi mask
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi
İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor mask
İzmit Belediyesi, Serdar’da  asfalt yolları yeniliyor
Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu mask
Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi mask
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL