KSO Meclis Üyesi Tekin Urhan, TAİDER Başkanı oldu

Ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek vermek için 2012 yılında İzmir’de kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, pandemi dolayısıyla ertelenen 8. genel kurulunu İzmir’de gerçekleştirdi. TAİDER Başkanlığı’na Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı ve iki dönemdir meclis üyeliği görevini yürüten Tekin Urhan seçildi. Dilovası OSB’de kriyojenik basınçlı kaplar sektöründe faaliyet gösteren Cryocan sanayi tesisinin kurucusu olan Urhan, TAİDER’in 2021-2023 dönemi yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.

9 YILDA 10 BİN KİŞİ

Yeni başkan Urhan, 2019-2021 dönemi yönetim kurulu başkanı Candan Çilingiroğlu’ndan görevi devraldı. Çilingiroğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, “Dokuz yıllık bir sürede 300’ü aşkın etkinliğimizde 10 binin üzerinde kişiye dokunarak Türkiye’deki aile işletmelerinin gündemini yansıttık. Paydaşı olduğumuz sivil toplum örgütleri, odalar ve üniversitelerle ortak düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimlerle pek çok aile şirketi sahibi, kurum yöneticisi ve akademisyenle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEYECAN BÜYÜK HEDEFLER

TAİDER’in Türkiye’deki aile işletmelerinin nesilden nesile aktarılmasına ve sürdürülebilir bir gelişme izlemesine, ülke ekonomisinin daha sağlıklı ve istikrarlı büyümesine destek olmayı hedeflediğini söyleyen yeni başkan Tekin Urhan ise “TAİDER, 9 yıldır aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve iletişimi için büyük sorumluluklar üstleniyor. Derneğimiz ilk günden itibaren büyük bir ivmeyle büyüyor. Bugüne kadar etkin olmamızda emeği geçen tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de hedeflerimize büyük bir heyecanla koşacağız” dedi.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Urhan konuşmasının devamında, “Yapacağımız araştırmalarla aile şirketlerine yön vermeye ve ışık olmaya devam edeceğiz. TAİDER olarak iş dünyası ve platformlarıyla olan işbirliğimiz ve düzenli istişarelerimizin, ülkemizin ekonomik kalkınması için atılan sosyal adımlara güç verdiğine inanıyorum. Üyelerimizin, temsilcilerimizin ve tüm kadrolarımızın destekleriyle aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini devam ettirme ve yükseltme misyonumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hem ülkemizin hem de bulunduğumuz coğrafyanın diğer ticari ve kültürel etkileşim platformlarına ve tüm proje ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Urhan’ın yönetim kurulunda Kocaeli’de faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri de yer aldı. TAİDER’in bugün 214 aile şirketi ve üyelerinin yarısı 18-40 yaş arası gelecek nesiller olmak üzere 716 aile üyesi bulunuyor.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Tekin Urhan 1. Murat Kolbaşı

2. Feyyaz Ünal 2. Tal Garih

3. Başak Kurtoğlu 3. Serra Koyuncu (Kocaeli)

4. Temel Aycan Şen 4. Fatma Olten

5. Ahu Serter (Kocaeli) 5. Murat Özcan

6. Berna Aşİroğlu 6. Serhat Büyükhelvacıgil

7. Gülçağ Gencer 7. Azize Ünlütürk

Denetim Kurulu Asil Üyeleri Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Ali İhsan Yeşilova 1. Meral Toraman

2. Aysu Dalan Benlioğlu 2. Reşit Göğüş

3. Mehmet Kanat 3. Tunç Atıl (Kocaeli)

TAİDER BAŞKANI TEKİN URHAN KİMDİR?

1976 yılında Antakya’da dünyaya gelen Tekin Urhan, aile şirketleri olan Agrocan ve Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı ve Can Grup İcra Kurulu Başkanı’dır. İlköğretim ve lise eğitimini Antakya’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında konut ve sanayi tesislerine LPG sistemleri kurulumu ve LPG satışı yapmak üzere yurt içi ve yurt dışında önemli işlere imza atacak olan Doğa-Can isimli şirketi, kardeşleri Metin Urhan ve Bülent Urhan ile birlikte kurdu. 2009 yılında kardeşi Kemal Urhan'ın katılımıyla kriyojenik basınçlı kaplar sektöründe faaliyet göstermek üzere Kocaeli’de Cryocan sanayi tesisini kurdu ve pek çok STK, oda ve birlik tarafından ödüle layık bulundu. 2017 yılında Adana’da Agrocan Tarımsal Ürünler fabrikasını kurarak biyosistem mühendisliğine dayalı damlama sulama sitemleri imalatına başladı. Urhan, Kocaeli Sanayi Odası Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı ve iki dönemdir meclis üyeliği görevini yürütmektedir.