İzmit Belediyesiyle  Güneş Sokak güneş açtı

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği duvar ve merdiven boyama çalışmalarıyla sokakları cıvıl cıvıl bir hale getirmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet’in ‘Picassolarım’ dediği Temizlik İleri Müdürlüğü personelleri kenti beton görüntüden kurtararak estetikle buluşturuyor.
BİR GÜNDE BİN 120 BASAMAK
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yetenekli iki personeli, 28 Haziran Mahallesi Güneş Sokak’ta bulunan bin 120 basamaklı merdiveni bir günde boyayarak rekor kırdı. Sokaklara yepyeni ve estetik bir görünüm kazandıran yetenekli iki personel, renklendirme çalışmalarına ilgi gösteren vatandaşlardan tam not aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.