02 Tem 2021 - 09:34- Gündem G: 02 Tem 2021 - 09:43

Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a hazırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesim yapacak kişilere eğitim veriyor.

Büyükşehir, kurban kesim elemanlarını Bayram’a hazırlıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesim yapacak kişilere eğitim vermeye devam ediyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimi başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi veriliyor.

DİNİ HÜKÜMLERE UYGUN SAĞLIKLI KESİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine yardımcı olmak için kesim yapacak kişilerin eğitilmesine devam ediyor. Kurban kesecek kişilerin kurban kesmenin İslamiyet’teki yerini ve önemini kavramaları ve kurban kesim işlemini İslâmî kurallara göre gerçekleştirebilmeleri için verilen eğitim; “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslâmiyet’teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden oluşuyor.

BAŞARILI OLANLARA KURS BİTİRME BELGESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, İçişleri Bakanlığı Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler Konulu Genelge, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kararları doğrultusunda; kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi veriliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM MEZBAHADA

Haftanın üç günü gerçekleştirilen eğitimin teorik kısmı KO-MEK usta öğreticileri tarafından veriliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından da verilen teorik eğitimlere ilâveten, uygulamalı kısım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Mezbahası’nda gerçekleştiriliyor.

# sağlık, eğitim, covid-19, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Tem 2021 - 09:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Objektif - insanların açık alanlarda kurban kesip atıklarını sağa sola atmaları kesinlikle engellenmeli, zaten pandemi var başaımızda bu sıcaklarda yeni salgınılar çıkmasın başımıza.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 09:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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