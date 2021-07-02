BİLNET Kocaeli yine fark yarattı:  LGS-2021’de %95 kitlesel başarı

LGS-2021’in merakla beklenen sonuçları dün açıklandı. Pandemi koşullarında ikinci kez gerçekleşen LGS’de, soruların zorluğu bir hayli tartışılsa da, BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü kitlesel başarıda yine adından söz ettirmeyi başardı. Ortaokul 8.sınıfların katıldığı, ilk oturumunda 50, ikinci oturumunda 40 olmak üzere toplam 90 soru sorulan ve 155 dakika süren sınavda BİLNET Kocaeli öğrencilerinden %95’i 400 ile 500 puan arası %10’luk başarı diliminde yer aldı. Nitelikli okul tercihinde ilk bölüm olan %10’luk dilimde sağlanan bu başarı, okul yönetimini de gururlandırdı.

Öte yandan sene boyunca spor ve sanatla ilgili katıldığı her yarışma ve etkinlikte ödüller alarak dikkatleri üzerine çeken BİLNET Kocaeli, Türkiye sıralamasında zirveyi oluşturan 450 puan ve üzeri %0,9’a kadar dilimde %20 başarı sağlayarak ayrı bir sevinç ve gurur yaşadı. Bu yıl pandemi koşulları bütün bir yılı etkilemesine rağmen elde edilen başarıdan dolayı okul yönetimi sınava giren bütün öğrencileri tebrik etti, başarılarının lise hayatında da devam etmesini diledi.