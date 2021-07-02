Başiskele’nin ilk ücretsiz yaz spor okulu için imzalar atıldı

Başiskele Belediyesi ile Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Başiskele İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği sağlanarak hazırlanan protokol Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Törende ilk olarak Belediye Başkanı M. Yasin Özlü söz alarak, yaz spor okulları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Başiskele’de 2021 yılını “Gençlik Yılı” olarak ilan ettiklerini ve bu doğrultuda Genc-i Âlâ Gençlik Hareketi’nin tanıtımından sonra çocuklara ve gençlere yönelik hizmet ve yatırımlara hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Başkan M. Yasin Özlü, “Genc-i Âlâ tanıtım programımızda da kamuoyuna duyurduğumuz hizmet ve yatırımlardan biri de ücretsiz Yaz Spor Okullarımızdı. Yaklaşık bir hafta önce başvurularını aldığımız yaz spor okullarımızın protokolünü imzalamak için bir araya geldik. 1 Temmuz itibariyle de pandemi kısıtlamalarının da büyük bir ölçüde kaldırıldığı bu günlerde önümüzdeki haftalarda yaz spor okullarımızı açacağız.” dedi.

“BAŞİSKELE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATACAĞIZ”

Başiskele Belediyesi olarak 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan ücretsiz Yaz Spor Okulları ile kentte bir ilke daha imza attıklarını vurgulayan Başkan M. Yasin Özlü, “Geçen hafta Genc-i Âlâ internet sayfamız https://genciala.basiskele.bel.tr/ üzerinden Yaz Spor Okulları’na 4–16 yaş aralığındaki genç kardeşlerim başvurmaya başladılar. Açıkçası beklediğimizden daha fazla talep oldu. Çok kısa bir sürede 900’ün üzerinde kayıt aldık. Son kayıt tarihine kadar 1500 genç kardeşimizin başvuru yapacağını düşünüyoruz. Yaz aylarında 4-16 yaş kardeşlerimizin spor etkinlikleriyle verimli ve eğlenceli bir zaman geçirecekler. Spor okullarımıza kayıt yaptıran 1500 evladımıza hizmet verecek kapasitemiz var. Devletimizin tüm kurumlarıyla, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün, ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüzün salonları ve eğitmenleri, servis araçlarımız her şey, çocuklarımız için hazır. Tamamen fiziksel ve zihinsel olarak bizler hazırlanmış durumdayız. Başiskelemiz ilçe olduğundan beri ilk kez Yaz Spor Okulları düzenlenecek. Bu yönden de anlamlı olacak.” diye konuştu.

EN FAZLA KAYIT YÜZMEYE

Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Yaz Spor Okulları’nda 9 faklı branşta eğitimler verileceğini söyleyen Başkan Özlü en fazla başvurunun yüzme sporuna olduğunu açıkladı.

“İZCİLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Başkan M. Yasin Özlü, “İzcilik kentimiz için çok önemli. Doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurları bakımından zengin ilçemizde öğrencilerimiz için kamp yerlerimizi hazırladık. İzciliği önemsiyoruz ve bununla ilgili ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. İzcilik ile ilgili yüzlerce kardeşimizi izcilik kamplarımızda ağırlayarak doğada yaşama, doğayı koruma ve doğa sevgisini arttıracağız.” dedi.

“İLÇEMİZDE SPOR KÜLTÜRÜ VE SEVGİSİNİ ARTTIRACAĞIZ”

Başkan Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim derdimiz gençlerimizin spor yaparken hem eğlenmesi hem de ilçemizde küçük yaşlarda spor kültürü ve sevgisini kazanmalarıdır. Spor okullarımızla evlatlarımızın beden, zihin, bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan âlâ bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız. Çocuklarımızı egzersize ve spora yönlendirerek, sağlıklı yaşama destek sağlayacağız. Onları zararlı alışkanlık ve ortamlardan uzak tutacak, ahlâklı, vatan ve millet sevgisiyle dolu bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz.”

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan M. Yasin Özlü, ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın kurulmasında iş birliği içerisinde oldukları Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin başta olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve ilçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Başkan Özlü, ayrıca tüm imkânlarıyla kendilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine, emeği geçen herkese şükranlarını ileterek Yaz Spor Okulları’nın ilçeye ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

“GEREKİRSE 10 KM DAHA AZ YOL YAPARIZ, GENÇLERİMİZİ İHMAL ETMEYİZ”

“Yaz spor okullarımızın gelecekte daha çok büyüyeceğini ve Başiskele ailemizin güzel ve yararlı bir parçası olacağına inancım sonsuz. Biz gençlerimizle ilgili çalışmalarımızda hep şunu söyleriz: Gerekirse 10 km daha az yol yaparız, gençliğimize daha fazla yatırım yaparız. Bir şehri inşa edebilirsiniz. Çok güzel yollar, binalar, eserler inşa edebilirsiniz. Ama çocuklarımızı ve gençlerimizi ihmal edersek, onların ihyasını bir kenara bırakırsak iyi bir insan, ahlâklı, vatanına ve milletine bağlı olarak yetiştiremediğimiz, ihmal ettiğimiz evlatlarımız bizim yıllarca çalışıp inşa ettiğimiz o güzel eserleri yerle bir eder. Bu yüzden geleceğimizin hazinesi olan gençlerimize yatırım bizim için çok daha fazla önemli.”

“GENÇLERİMİZİN IŞIĞIYLA GELECEĞİMİZE YOL YAPAN OLACAĞIZ”

“Bizim hiçbir zaman gençlerimizin akıl hocası olmak gibi bir derdimiz olmadı. Biz gençlerimizin eleştirmeni değil yardımcısıyız. Biz gençlerimizin yol göstericisi değil yol arkadaşıyız. Biz gençlerimizin yoluna ışık tutan değil, onların ışığıyla geleceğimize yol yapanlarız. Tüm ekibimizle, tecrübemizle, heyecanımızla ortak geleceğimiz için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok koşacağız.”

KAYMAKAM GÜLTEKİN: “BU PROTOKOL GÜZEL İŞLERE KATKI SUNACAK”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün ardından konuşan Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin de, Başiskeleli gençlere yönelik yapılan bu projenin protokolünde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Başiskele Belediyesi’nin sloganı aslında ilçenin de sloganı olduğunu vurgulayarak, “Bu ilçede işler Güzel İşler. Vatandaşımıza yönelik yapılan her hizmet güzel işler olacak. Bu slogan altında spor kültürü ve ahlakını oluşturmak, milli, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal, kül türel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesini amaçlayan bu güzel protokolü imzalamak güzel işlere katkı olacaktır.” dedi.

“PANDEMİ DOLAYISIYLA ÇOCUKLARIMIZ ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİ”

“Ülke olarak pandemi sürecinde yeni bir döneme geçtiği bir günde bu protokolü imzalıyoruz. Zamanlama açısından da çok değerli ve kıymetli. Bugün ayrıca 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız. Yani ülke olarak neler yapabileceğimizin aslında tüm dünyaya ifade edildiği bir günde bu güzel protokolü imzalıyoruz. Pandemiyle birlikte eğitim ve sporda bir takım kısıtlamalar dolayısıyla çocuklarımız zorlu bir süreç atlattılar; ama dün Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı ve Başiskele ilçemizde bir evladımız 500 tam puan alarak ilçemizin potansiyelini tüm ülkeye gösterdi. Çocuklarımızın tam puan alıp almaması çok önemli değil; ama o kapasite ve potansiyele sahip olduklarını ve eğer bizler de destek olabilirsek, birlikte el ele verebilirsek eğitimde hep birlikte daha güzel sonuçlara ulaşacağımızın göstergesi.”

“BAŞİSKELE’DE YAŞAYAN AİLELER VE ÇOCUKLARI ÇOK ŞANSLI”

“Yaz Spor Okulları’nda çocuklarımıza sunulan farklı branşlardaki spor eğitimlerinin yer almasından çok mutluyum ve gençlerimiz adına da çok heyecanlıyım. Başiskele’de yaşayan aileler ve çocukları çok şanslı. Çünkü önlerinde istedikleri branşı seçebilecekleri spor dalları var, eğitmenleri ve imkanları var. Öğrencilerimiz için güzel bir yaz tatili olacak. Başkanımızın da ifade ettiği gibi ata sporumuz güreşi daha çok ilgi çeker hale getirmemiz lazım. Güreş bizim için herhangi bir spor dalı değil, özel bir spor dalı. İstiyoruz ki çocuklarımızın hiçbirisinin bu spora ilgisiz olmasın.”

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibi başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Gültekin keyifli bir yaz tatili olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’nin ilk ücretsiz Yaz Spor Okulları için düzenlenen protokolü karşılıklı imzaladılar.

EĞİTİMLER NEREDE YAPILACAK?

BRANŞ

YAŞ ARALIĞI

EĞİTİM YERİ

1. KARATE

6-15 yaş

Serdar Mah. Spor Salonu – Vali İhsan Dede İ.Ö.O – Yuvacık İ.Ö.O – Başiskele Gençlik ve Spor Müd. Spor Salonu

2. GÜREŞ

6-14 yaş

Serdar Mah. Spor Merkezi - Başiskele Gençlik ve Spor Müd. Spor Salonu

3. YÜZME

6-15 yaş

Başiskele Bel. Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

4. CİMNASTİK

4-7 yaş

Serdar Mah. Spor Salonu – Vali İhsan Dede İ.Ö.O – Yuvacık İ.Ö.O – Başiskele Gençlik ve Spor Müd. Spor Salonu

5. SATRANÇ

7-14 yaş

Vali İhsan Dede İ.Ö.O

6. MASA TENİSİ

7-16 yaş

Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.O – Vali İhsan Dede İ.Ö.O

7. BASKETBOL

7-16 yaş

Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.O - Başiskele Gençlik ve Spor Müd. Spor Salonu

8. VOLEYBOL

7-16 yaş

Kullar Hacı Mustafa Özsoy İ.Ö.O - Başiskele Gençlik ve Spor Müd. Spor Salonu

9. İZCİLİK

10- 16 yaş

İzcilik Kamp Merkezleri

SON BAŞVURU 4 TEMMUZ PAZAR

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na son başvuru tarihi 4 Temmuz 2021 Pazar günü olarak belirlendi.

BAŞVURULAR GENC-İ ÂLÂ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Başiskele Belediyesi tarafından gençler için tasarlanan ve yayına başlayan Genc-i Âlâ internet sayfası https://genciala.basiskele.bel.tr/ üzerinden Spor Okullarına 4 – 16 yaş aralığındaki öğrenciler başvuru yapabilecek. Yaz Spor Okulları Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak dolduran Başiskele’nin şanslı çocukları, kayıtlarının kabulünün ardından spor aktivitelerine başlayarak yaz aylarını verimli ve eğlenceli geçirecek.