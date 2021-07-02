02 Tem 2021 - 10:00- Gündem G: 02 Tem 2021 - 10:02

Sarısu Gençlik Kampı’nda Retrobüs rüzgar gibi esti

İzmit Belediyesinin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Sarısu kampındaki etkinliklerin ilk gününde Retrobüs rüzgarı esti

Sarısu Gençlik Kampı’nda Retrobüs rüzgar gibi esti mask

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında İzmit Belediyesinin kurtuluş coşkusunu taşıdığı Sarısu Gençlik Kampı’nda dün (Perşembe) Kocaelililer doyasıya eğlendi. Gençlerin su sporları ve kano turu ile denizin keyfini çıkardığı günün akşamı sahneye Retrobüs çıktı. Vokal Fırat Şahverdi, gitarda Kaan Şeker, bas gitarda Aksel Belibağlı ve davulda Kaan Alptekin’in yer aldığı Retrobüs, nostaljik tarzları ve şarkılarıyla gençleri geçmişe götürdü. 


KAMP ATEŞİ YAKILDI

İzmit Belediyesinin Sarısu Gençlik Kampı’nda düzenlediği muhteşem konser etkinliğinde gençlik kampına yakışır ateş yakıldı. Gençliğin ateşi yanarken İzmitliler ve Kandıralılar keyifle müziklere eşlik etti. Retrobüs’ün hem duygusal, hem de birbirinden eğlenceli parçalarını ateş başında seyreden vatandaşlar konserin tadını doyasıya çıkardı.


BULUT’TAN RETROBÜS’E ÖZEL FORMA

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Retrobüs’e özel hediyeleri takdim etti. Hem plaket takdimi hem de Retrobüs’e özel yaptırılan Kocaelispor formasını hediye eden Bulut, ünlü müzik grubuna kurtuluş coşkusuna ortak oldukları için teşekkür etti. 


KOCAELİSPOR HER YERDE

Kocaelisporluların konserde meşale yakarak Retrobüs’e eşlik etmesiyle grup üyeleri Kocaelispor ve Kocaelililerle tanışma hikayelerini anlattı. Retrobüs’ün solisti Fırat Şahverdi, “Ben Kocaelispor için şampiyonluğu diledim. Kocaelispor’a Şampiyonlar Ligi yakışır” diyerek tüm alkışları topladı.


FESTİVAL COŞKUSU SARISU’DA

Sarısu Gençlik Kampı’nda tüm İzmitlilerin festival coşkusunu doyasıya yaşamasını sağlayan Retrobüs, yüzlerce vatandaşı müzikleriyle coşturdu. Sarısu Gençlik Kampı’nda tam 4 gün boyunca sürecek eğlencelerde ilk konseri veren Retrobüs, alkışlarla uğurlandı. Sarısu’nun ikinci gününde ise ünlü rock grubu Pera Kocaelililere kurtuluş coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

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02 Tem 2021 - 10:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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