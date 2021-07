İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin’in açılış konuşmalarıyla başlayan programda İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Ülkemizin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz yapmış olduğu konuşmalarında: “Bulunduğumuz coğrafya zor, meşakkatli ama bir o kadar da fırsatlar sunan kıymetli bir coğrafyadır. Aziz Türk milleti tarih boyunca mazlumun ve düşkünün yanında olmuş, yardım talebinde bulunanları bağrına basmış, onları asimile etmeden, inançlarını, kültür alışkanlıklarını ve kendi değerlerini yaşamasına izin vermiştir.”

“İSLAM MEDENİYETİNİN PİK YAPTIĞI YER BU TOPRAKLARDIR”

Ülkemize sığınan, yardım talep edenleri Türkiye sevdalısı yapmamız gerekir diyen Vali Yavuz, şunları kaydetti: “Ecdadımız her gittiği yerde kendini sevdirmiş, her elini uzattığı insan bugün bile hala ona sevgi duyuyor. Türk, beklenen ve özlenendir. Türkiye biliyorsunuz en büyük göçü kuzey ıraktan aldı. Yıllarca bu insanlara karşılıksız baktık. Bizim kültürümüz kapımıza gelene git diyen bir kültür değildir. Bizim tarihimiz insan haklarıyla, hukukuyla dolu, evrensel değerlerle bezenmiş bir medeniyettir. Şimdi biz bu kadar insanı eğitiyoruz, besliyoruz, her şeyini sağlıyoruz. Eğer bu insanlar Türkiye’yi sevmiyorsa neyi yanlış yapıyoruz diye oturup düşünmemiz lazım. İslam medeniyetinin pik yaptığı yer bu topraklardır. Çünkü burası emanetin teslim edildiği, seçildiği yerdir.”

“TÜRK MİLLETİNİ SEVEN İNSANLAR OLARAK ÜLKESİNE DÖNDÜRÜN”

Biz yaşatmayı biliriz diyen Vali Yavuz: “Bu şehirde 55 bin 552 Suriyeli insan var. Bu ülkenin çıkarını düşünüyorsanız bu 55 bin kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini seven insanlar olarak ülkesine dönmesine vesile olun. Bizimle birlikte yaşamaya devam etmek isteyenlerinde ekonomik anlamda Türkiye’ye katkı sunan, Türkiye ile entegre olmuş, bütünleşmiş insanlar haline getirin. Bizim bir gönül coğrafyamız var. Tarihi mirası taşıyacaksınız. Bu kaderdir. Dolaysıyla biz güçlü olmak ve gönülleri kazanmak zorundayız. Bize sığınanları Türk sevdalısı haline getirmek için elimizden geleni yapalım.”

"GÜVENLİK BOYUTUNU YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Vali Yavuz:“ İlimiz genelinde güvenliği tehdit edebilecek girişimleri yakinen takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da bölgenin an be an kalp atışlarını duyabilecek kadar güçlüyüz. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gurur duyalım. Bu devlet hepimizin devleti.” dedi. Konuşmaların ardından ilimizde bulunan göçmenler ile ilgili koordinasyon gerektiren hususların görüşülüp, yapılan faaliyetler değerlendirilerek istişareler yapıldı. Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İlçe Kaymakamları, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları, Kamu Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.