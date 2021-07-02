İkinci el araba alacaklar dikkat!

Sıfır araba almaya ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlar rotalarını ikinci el araba seçeneklerine çeviriyor. Peki Sahibinden İkinci el araba alırken nelere dikkat etmeliyiz. Koronavirüs salgını nedeniyle dev otomobil firmaları sıfır araba üretimini sınırlandırdı. Salgın nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma yerine özel araçlarıyla seyahat etmek istemesi ve sıfır otomobil üretiminde talebe yetişilememesi insanları ikinci el araba pazarına yönlendirdi. İkinci el araba pazarına olan talep vatandaşları internette Sahibinden İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda arayışa sürdü. Araba almak isteyen insanlar pazardaki yüzlerce seçenek içerisinde kafası karışırken hangi hususlara önem vereceği konusunda yeterince bilgili değiller. Sıfır araba alırken yaşadıkları güven ortamı ikinci el araba piyasasında maalesef yeterince oluşmuyor. Bu nedenler a’dan z’ye sahibinden ikinci el araba alırken yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktaları haberimizde derledik.

TALİP OLUNAN ARABANIN SAHİBİNİ BİLMEK

İlk olarak sahibinden talip olduğunuz arabanın daha önceki sahiplerinin kim olduğunu bilmek güven konusunda sizi bir hayli rahatlatacaktır. İkinci el araba almak isteyen müşteriler tercihen aracın ikinci sahibi olmayı talep ederler. Bu konuda bilgiyi 5664’e SMS atarak kolayca öğrenebilirsiniz. (ör: DETAY boşluk PLAKA) bu şekilde araca ne zaman ruhsat çıkığını. Hangi yıllar arasında bu kullanıcıya ait olduğunu hatta , arabanın kaç yıldır kaskolu kullanıldığı bile takip edebilirsiniz

UZMAN İSİMLERE GÖSTERİN

İnsanları ikinci el araba almaktan en çok vazgeçiren sebepler arasında dış görünüşteki yani kaportadaki ve mekanik anlamda yıllar içince oluşan kusurlar yer alır. Sahip olmak istediğiniz arabanın daha önce kazaya karışmamış olması hepimizin öncelikleri arasında yer alır. Bunun için kaşeli bir rapor halinde tüketiciye hizmet sunan ekspertiz firmalarından aracımızın durumunu sağlıklı bir şekilde öğrenebiliriz. Bunun yanı sıra bazı ikinci el araba satımı yapan firmalar, ekspertiz ve kilometre garantisi veriyorlar. Bu hizmeti veren kurumlardan da arabanızı almayı tercih edebilirsiniz

LASTİK KONTROLÜ SİZİ VE AİLENİZİ KORUR

Sahibinden ikinci el araba alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir hususta kendinizin ve ailenizin güvenliği için lastik kontrolü yapmanızdır. Yasal zorunluluk olarak zaten lastik diş derinliği 1,6mm’nin altında olmamalıdır. Bu seviyenin altındaki lastik diş derinliğine sahip arabalar araç muayenesinden geçerli puan alamazlar

ARACIN YAPTIĞI FAZLA KİLOMETRE DEĞERİNİ AZALTIR

İkinci el araba alırken aracın yaptığı kilometreyi de kontrol etmeniz son derece önemli Yüksek kilometreli arabaların piyasa değeri de katettiği menzil derecesinde artar ayrıca son zamanlarda ikinci el arabalarda en çok görünen dolandırıcılıklardan biri de gerçek kilometre değeri değiştirilen arabalar oluyor. Bu konuyla ilgili de en güvenilir bilgiyiaraç muayenelerinin yapıldığı TüvTürk ve servis kayıtlarından doğrulayabilirsiniz.

HASAR KAYDI VE KAZA TUTARLARININ KONTROLÜ

Almak istediğiniz arabızın daha önceki kazalarını ve bu kazalarda ödenen tutarları öğrenmeniz de sizin daha güvenli bir alışveriş yapmanızı sağlayacaktır. Sahibinden ikinci el araba alırken aracın daha önce ağır hasar kayıtlı bir kazasının olması değerini önemli ölçüde düşürür. Bu konuyla ilgili tramer kaydı sorgulanabilir. Yapılması gereken ise 5664’e kısa mesaj atmak olacaktır. Bu servisi kullananlar 7 TL SMS ücreti ödemek durumunda kalırlar. Tramer kaydı ise en doğru şekilde aracın şasi numarasıyla öğrenebilir. ( ör : HASAR PLAKA) --- ( ör: HASAR ŞASİ NUMARASI )

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN YEDEK ANAHTAR KONTROLÜ YAPIN

Sahibinden ikinci el olarak alınan arabaların yedek anahtarının durumu da güvenlik açısından olmazsa olmazlardandır. Yedek anahtarı olmayan bir aracın satış süreci de uzayabilir. İnsanlar aldıkları aracın yedek anahtarının kaybolmuş olmasını güvensizliği artırır. Ayrıca yeni bir yedek anahtar çıkarma maliyeti de artıran nedenler arasında yer alır

ARAÇLA BERABER VERİLEN EKİPMANLARIN KONTROLÜ

Sıfır otomobil alırken araçla beraber verilen ilk yardım seti, stepne ve kriko gibi ekipmanlarının ikinci el araba alırken de üzerinde bulundurulması işinizi ve maliyet durumunuzu bir hayli rahatlatabilir. Almak istediğiniz arabanızın bagajında bulundurulan bu ekipmanları mutlaka kontrol edin

RESMİ KAYITLARIN VE BELGELERİN KONTROLÜ

Sahibinden kullanılmış araba alan kişilerin önemle takip etmesi gereken bir diğer husus da Aracın MTV ve TPC borçları, yapılandırılan vergi borçları, banka veya başka kurum ya da şahıslara ait haciz durumudur. Bu resmi evraklarının dikkatli bir şekilde yapılması sizi noterde satış esnasında olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmaktan kurtaracaktır.

BENZER MARKA VE MODEL ARAÇLARI FİYAT BAKIMINDAN KIYASLAYIN

Özellikle koronavirüs salgınından sonra ikinci el araba piyasasında ciddi bir oynaklık mevcut. Aynı marka ve model araçlardaki fiyat farklılıkları dudak uçuklatan boyutlara ulaşmış durumda. Bu fiyat hareketliğinden dolayı sahibinden.com gibi platformlarda benzer arabaların fiyatları kıyaslanarak harekete geçilmelidir