Altın fiyatları ABD'den gelecek haberi bekliyor. ABD'de bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verileri hem dolar kurunu hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Altın fiyatları ile ilgili yatırım şirketleri tarafından yayınlanan analizlerde bugün dolar endeksinin 92 seviyesinde tutunmasıyla birlikte ons altın fiyatında aşağı yönlü trendin devam etmesi bekleniyor.

510 TL'Yİ AŞABİLİR

Gram altın fiyatı ile ilgili analistler hem dolar kuru hem de ons altının dar bir bir bant aralığında hareket etmesiyle gram altında 490-495 lira seviyelerinde fiyatlanmalar görüldüğünü belirtiyorlar. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem dolar kurunda hem de ans altın fiyatı tarafında hareketliliğe neden olabileceğini kaydeden analiz şirketleri "Gram altın fiyatının yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor." diye açıklamalarda bulundular.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftaya 500 TL'nin üzerinde başlayan gram altın fiyatı bugün 496 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı alışı 794,08 lira olurken satış fiyatı 813,95 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altın fiyatı da 3.338 liradan satılıyor.