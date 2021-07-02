21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte o şirketler

21 faizsiz konut şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiye edildi. BDDK'nın bu kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kurulun 01.07.2021 tarihli toplantısında. 30.06.2021 tarih ve 17955, 17957, 17929, 17925, 17964, 17966. 17911 sayılı; 01.07.2021 tarih ve 17894, 17949, 17901, 17971, 17927, 17910, 17923, 17968, 17969, 17961, 17922 sayılı yazılar ve ekleri incelenmiştir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faldoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, kanunun 50/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına karar verilmiştir."

İŞTE TASFİYE EDİLEN FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ