02 Tem 2021 - 14:07- Gündem G: 02 Tem 2021 - 14:11

Bakan Kurum Kocaeli'de toplanan müsilajın miktarını açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik” dedi.
Bakan Kurum Kocaeli'de toplanan müsilajın miktarını açıkladı! mask

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 565 bölgede müsilaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Müsilaj temizleme seferberliğimizin 24'üncü gününde topladığımız 565 metreküp müsilaj ile toplamda 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 1 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 421 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 911 metreküp, Yalova 2 bin 20 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden toplayıp düzenli depolama sahalarına gönderdik” açıklamasında bulundu.
8 bin 118 denetimin tamamlandığını da bildiren Bakan Kurum, “Mevzuata aykırı davranan işletmelere 16 milyon 36 bin TL idari para cezası uyguladık, 2 bin 180 atık su numunesi inceledik. Marmara'mız için sahadayız” ifadelerine yer verdi.
# Marmara Denizi, Müsilaj
# DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) İLE İLİŞKİLİ:
Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi mask
Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi
İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj azaldı mask
İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj azaldı
Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı! mask
Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı!
Temizlenen bölüm, buz  dağının görünen kısmı!   mask
Temizlenen bölüm, buz  dağının görünen kısmı!  
Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler mask
Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler
Sevgi temelli bir çevrecilik  MÜSİLAJI bitirebilir   mask
Sevgi temelli bir çevrecilik  MÜSİLAJI bitirebilir  
Bakan Murat Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi mask
Bakan Murat Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi
Marmara’ya oksijen verilmeye başlandı mask
Marmara’ya oksijen verilmeye başlandı
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj mask
İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj

02 Tem 2021 - 14:07 - Gündem

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