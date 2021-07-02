Kocaeli denizcilik tarihini anlatan ilk kitabı DTO hazırladı

Seka Park Kongre Merkezi’ndeki kutlama programında ilimizdeki denizcilik tarihini ilk kez mercek altına alan “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” isimli kitap da tanıtıldı. Başkan Vedat Doğusel, katılımcılara ücretsiz dağıtılan eserin Kocaeli denizcilik tarihine ışık tutması bakımından çok önemli olduğunu vurguladı.

GENİŞ KATILIM

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yine dolu doluydu. Kocaeli Vali Yardımcıları Suat Yıldız, Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, TCSG-71 Kandıra Kefken Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Devran Öztoprak, Oda Başkanları, İl Daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı program kokteylle başladı. Ardından denizi ve denizciliğin önemini anlatan resim, gemi maketi, kaligrafi ve hat sanatı sergileri gezildi. Özellikle yağlı boya resimler ve gemi maketi koleksiyonu büyük beğeni topladı. Programın en önemli bölümü ise Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Süreyya Atilla Sağlamçubukçu ile Tarihçi Yazar Volkan Şenel'in hazırladığı “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” isimli kitabın tanıtımı oldu. İlk kez okuyucu ile buluşan kitap, davetlilere ücretsiz olarak dağıtılırken, imza günü de yapıldı.

DOĞUSEL: “ÇOK MUTLUYUZ”

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, bu önemli günde Kocaeli denizcilik tarihiyle böyle önemli bir eseri buluşturmaktan kıvanç duyduklarını belirterek, “Türk denizciliği için bir milat olan, kendi karasularımız ve limanlarımızı işletme hakkımızı elde ettiğimiz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95.yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İzmit Körfezi ve Karadeniz’e kıyısı olan ilimizde denize olan ilgiyi artırmak için sürekli yeni çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda temsilcilikten şube statüsüne kavuşan odamızın yeni hizmet binasından tutun, bugüne kadar binlerce deniz tutkunu ile bir araya geldik. Bunların arasında özellikle gençlerin çoğunlukta olması gelecek adına bizleri daha da mutlu ediyor. Bugün burada bir ilki daha yaşamanın sevinci içindeyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak hazırladığımız “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” adlı çalışmayı sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu eserin Kocaeli denizcilik tarihinin en değerli çalışmalarından birisi olduğuna inanıyoruz ve bu kitabı hazırlayan araştırmacı Süreyya Atilla Sağlamçubukçu ile Tarihçi yazar Volkan Şenel’e teşekkür ediyoruz.” dedi.