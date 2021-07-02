Kocaeli Güneş’te kongre günü  

İlimiz ve Türk futboluna birçok profesyonel sporcu yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden Kocaeli Güneşspor'un kongresi bugün gerçekleşecek. 5.Nebil Uzun dönemine ‘Merhaba’ denecek. 100’e yakın üyesi bulunan Kocaeli Güneşspor Kulübü Derneği olağan genel kurul toplantısı, Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı 6. Caddesi İzmit adresindeki Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacak. 26 Haziran’da saat 18.00’deki ilk genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için, ikinci oturum çoğunluk aranmaksızın bugün aynı saat ve yerde gerçekleşecek.