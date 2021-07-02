İlimiz ve Türk futboluna birçok profesyonel sporcu yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden Kocaeli Güneşspor'un kongresi bugün gerçekleşecek. 5.Nebil Uzun dönemine ‘Merhaba’ denecek. 100’e yakın üyesi bulunan Kocaeli Güneşspor Kulübü Derneği olağan genel kurul toplantısı, Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı 6. Caddesi İzmit adresindeki Sivil Toplum Merkezi’nde yapılacak. 26 Haziran’da saat 18.00’deki ilk genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı için, ikinci oturum çoğunluk aranmaksızın bugün aynı saat ve yerde gerçekleşecek.
02 Tem 2021 - 14:22- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 14:23
Kocaeli Güneş’te kongre günü
İlimiz ve Türk futboluna birçok profesyonel sporcu yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden Kocaeli Güneşspor'un kongresi bugün gerçekleşecek. 5.Nebil Uz...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.