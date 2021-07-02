Misli.com 3. Lig 4-5 Eylül’de başlıyor  

TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise ayrıca ilan edilecek. İlimizi bu sezon Darıca ve Belediye Derince yine 3.Lig’de temsil edecek. BAL’dan yükselirse Kullar da bu ikiliye dahil olacak.