Alt yapıdan 3 futbolcu Erzurum’a gidiyor  

Yarın sezonu açacak olan Kocaelispor’da alt yapıdan 3 futbolcu A takım kampına çağrıldı. 17 yaşındaki kanat oyuncusu Cevdet Birbey Özbal, sol bek Denizalp Özdemir ve merkez orta saha oyuncusu Hasan Bekil, Kocaelispor’un Erzurum’da yapacağı ve 19 Temmuz’a kadar sürdüreceği ilk etap çalışmalarında yer almak için A takım kampına katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.