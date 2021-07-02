Alt yapıdan 3 futbolcu Erzurum’a gidiyor  

Yarın sezonu açacak olan Kocaelispor’da alt yapıdan 3 futbolcu A takım kampına çağrıldı. 17 yaşındaki kanat oyuncusu Cevdet Birbey Özbal, sol bek Denizalp Özdemir ve merkez orta saha oyuncusu Hasan Bekil, Kocaelispor’un Erzurum’da yapacağı ve 19 Temmuz’a kadar sürdüreceği ilk etap çalışmalarında yer almak için A takım kampına katılacak.