Büyükakın’dan öğrencilere karne hediyesi

Pandemi nedeni ile ağırlıklı olarak online şekilde devam eden Eğitim Öğretim dönemi dün itibari ile sona erdi. Zorlu ve eksiklerle dolu bir yılın ardından öğrenciler dün karnelerini aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karne hediyesi kapsamında öğrencilere yönelik bir takım etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kentin simgelerinden biri haline gelen Fuar İçi Lunapark’ı çocuklar için bir sınırsız ve ücretsiz eğlenceye açtı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler verildi. Başkan Büyükakın da çocuklarla doyasıya eğlendi.

SAAT 19.00’A KADAR ÜCRETSİZ

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü kılavuz gençlik projesi Bilgievleri ve Akademi Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerinde bulunduğu etkinlikte Fuar Alanı’ndaki lunaparkı 13.30 ve 19.00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açıldı. Çocuklar aileleri ile birlikte Körfez Güneşi, dönme dolap, tren, helikopter, çarpışan otolar ve uçağa binerek gönüllerince eğlendi. Çocuklarla birlikte eğlenen Büyükakın, çarpışan arabaya ve salıncağa bindi.

“HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün buraya eğlenmeye geldik. Çocuklarımızın neşe çığlıkları az sonra lunaparkımızı renklendirecek. Bugün öğrencilerimizin gönüllerince eğlenmelerini istiyoruz. Çocuklarımız çok önemli, onlar için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün” dedi.

YARIŞMAYA GİRENLERE ÖDÜL DAĞITILDI

Gerçekleşen karne etkinliğinde bu sene dördüncüsü yapılan ‘Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödül verildi. Yarışmada birinci Dr. Ferdi Koçal İlkokulu öğrencisi Metehan Savaş, ikinci ise Eşref Uslu İlkokulu öğrencisi Eymen Gülen oldu. Yarışmanın üçüncüsü Yuvacık Aydınkent İlkokulu’ndan Sahra Deniz Şentürk olurken, dördüncü ise Yuvacık Aydınkent İlkokulu öğrencisi Furkan Karagöz oldu.

BÜYÜKAKIN TAKDİM EDİLDİ

Zeka oyunları yarışmasının beşincisi ise Çenesuyu İlkokulu öğrencisi Beyza Semiz oldu. Yarışmada altıncı Özel Gebze Hisar İlkokulu öğrencisi Belma Erol, yedinci ise Özel Sınav Koleji Şahin İlkokulu öğrencisi Şükrü Onur Duğdelen oldu. Donanma İlkokulu öğrencisi Mert Doğan sekizinci olurken,Eşme İlkokulu öğrencisi Meral Yılmaz oldu. Yarışmanın onuncusu ise 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Mutlu oldu.