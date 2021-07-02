02 Tem 2021 - 15:26- Ekonomi G: 02 Tem 2021 - 15:27

Zeytinoğlu: Tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret rakamları değerlendirdi, “İhracatta hem en yüksek haziran ayı seviyesine hem de tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmış olduk” dedi

Zeytinoğlu: Tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayı ihracatımız 19 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Böylece ihracatta hem en yüksek haziran ayı seviyesine hem de tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmış olduk. Haziran ayında ihracatın, aşının da yaygınlaşmasıyla birlikte aylık bazda 20 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını zaten sık sık dile getiriyorduk. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

EN FAZLA İHRACAT…

İhracatın mayıs ayına göre de önemli bir ivme kaydettiğini belirten Zeytinoğlu, “Haziran’da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.3 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki aylarda turizm gelirlerindeki artışla da birlikte bu durumun cari açığa olumlu yansıyacağına inanıyoruz” dedi. Zeytinoğlu, haziran ayında en fazla ihracat yapılan sektörlerin sırasıyla otomotiv, makine-teçhizat, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar olduğunu belirtti, ihracat yapılan ilk beş ülkenin de sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak olduğunu söyledi.

OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında ithalat ise 22 milyar 661 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; geçen aya göre, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 18,5 artışı ve ara malı ithalatındaki yüzde 7,7 artışı, yatırımlar ve üretim artışı açısından olumlu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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02 Tem 2021 - 15:26 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi

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