02 Tem 2021 - 15:27- Spor G: 02 Tem 2021 - 15:28

Aaaa, bisikletli pehlivanlar

Kentin dört bir yanında sporcuları görmek artık mümkün oluyor. Özellikle sopa olan ilgi son 1.5 yıllık pandemi döneminde daha da arttı. Kağıtsporlu ge...
Aaaa, bisikletli pehlivanlar mask

Kentin dört bir yanında sporcuları görmek artık mümkün oluyor. Özellikle sopa olan ilgi son 1.5 yıllık pandemi döneminde daha da arttı. Kağıtsporlu genç güreşçilerimiz de şehir içerisinde zaman zaman böyle form tutmak için eşsiz doğada pedal çeviriyor.

02 Tem 2021 - 15:27 - Spor

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