Kentin dört bir yanında sporcuları görmek artık mümkün oluyor. Özellikle sopa olan ilgi son 1.5 yıllık pandemi döneminde daha da arttı. Kağıtsporlu genç güreşçilerimiz de şehir içerisinde zaman zaman böyle form tutmak için eşsiz doğada pedal çeviriyor.
02 Tem 2021 - 15:27- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 15:28
Aaaa, bisikletli pehlivanlar
Kentin dört bir yanında sporcuları görmek artık mümkün oluyor. Özellikle sopa olan ilgi son 1.5 yıllık pandemi döneminde daha da arttı. Kağıtsporlu ge...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.