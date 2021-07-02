Aaaa, bisikletli pehlivanlar

Kentin dört bir yanında sporcuları görmek artık mümkün oluyor. Özellikle sopa olan ilgi son 1.5 yıllık pandemi döneminde daha da arttı. Kağıtsporlu genç güreşçilerimiz de şehir içerisinde zaman zaman böyle form tutmak için eşsiz doğada pedal çeviriyor.