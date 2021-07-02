Darıca G.B’nin ismi değişiyor!

Darıca Gençlerbirliği A.Ş’den tarihi adım. Geçen sezon HDI Sigorta gibi global bir firmayı göğüs sponsoru olarak alarak önemli bir hamle yapan sarı yeşilli ekibimiz, bu kez büyük bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Darıca G.B’nin, Alagöz Holding ile isim sponsorluğu anlaşmasına vardığı öğrenildi. İnşaat-emlak, otomotiv ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Alagöz’ün adını gelecek sezondan itibaren taşıyacak olan temsilcimiz, ‘Alagöz Darıca Gençlerbirliği’ ismiyle yeşil sahalarda mücadele edecek. Transfer tahtasının açılması ve yapılacak yeni transferler için kulübün kasasına sıcak para girişi sağlayacak olan Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Alagöz ile yapacağı güç birlikteliği ile ekonomik anlamda büyük bir rahatlık yaşayacak. Sarı yeşilli kulübün Alagöz Holding ile yaptığı anlaşmanın detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.