Darıca Gençlerbirliği A.Ş’den tarihi adım. Geçen sezon HDI Sigorta gibi global bir firmayı göğüs sponsoru olarak alarak önemli bir hamle yapan sarı yeşilli ekibimiz, bu kez büyük bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. Darıca G.B’nin, Alagöz Holding ile isim sponsorluğu anlaşmasına vardığı öğrenildi. İnşaat-emlak, otomotiv ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Alagöz’ün adını gelecek sezondan itibaren taşıyacak olan temsilcimiz, ‘Alagöz Darıca Gençlerbirliği’ ismiyle yeşil sahalarda mücadele edecek. Transfer tahtasının açılması ve yapılacak yeni transferler için kulübün kasasına sıcak para girişi sağlayacak olan Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen, Alagöz ile yapacağı güç birlikteliği ile ekonomik anlamda büyük bir rahatlık yaşayacak. Sarı yeşilli kulübün Alagöz Holding ile yaptığı anlaşmanın detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.
02 Tem 2021 - 15:28- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 15:29
Darıca G.B’nin ismi değişiyor!
Darıca Gençlerbirliği A.Ş’den tarihi adım. Geçen sezon HDI Sigorta gibi global bir firmayı göğüs sponsoru olarak alarak önemli bir hamle yapan sarı ye...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.