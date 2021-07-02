Olay, saat 13.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında tamir sırasında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarak, korkulu gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden 1’i ise başından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise yangın hakkında inceleme başlattı. Öte yandan yangın anı ise amatör kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde alev alan çatı yanarken, vatandaşlar ise panik içinde sokakta koşuşturuyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
02 Tem 2021 - 15:30- Asayiş Güncelleme: 02 Tem 2021 - 15:31
Alev alev yanan çatı mahalleliyi sokağa döktü
Derince'de binanın çatı katında meydana gelen yangın sırasında paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.