02 Tem 2021 - 15:30- Asayiş G: 02 Tem 2021 - 15:31

Alev alev yanan çatı mahalleliyi sokağa döktü

Derince'de binanın çatı katında meydana gelen yangın sırasında paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü.
Alev alev yanan çatı mahalleliyi sokağa döktü mask

Olay, saat 13.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında tamir sırasında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarak, korkulu gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden 1’i ise başından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise yangın hakkında inceleme başlattı. Öte yandan yangın anı ise amatör kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde alev alan çatı yanarken, vatandaşlar ise panik içinde sokakta koşuşturuyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

# itfaiye, sağlık

02 Tem 2021 - 15:30 İHA Kocaeli/ Derince- Asayiş

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