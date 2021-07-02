Gelecek Partisi’nden Demokrat Parti ziyareti

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, başkan yardımcıları Onur Kandemir ve Abdurrahman Berrak, kadın kolları başkanı Esra Yeşil ve gençlik kolları başkan yardımcısı Sema Nur Yeşil ile birlikte Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ü ziyaret etti.

Başaran, bu tür temas ve ziyaretlerin siyaset ikliminde olması gereken en önemli unsur olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz günlerde dedesini kaybeden başkan Nazlıgül’e başsağlığı dileklerini ileten Başaran, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Ahmet Davutoğlu’nun ‘Sistematik Deprem ve Dünya Düzeni’ isimli kitabını hediye etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan Nazlıgül de ortak paydanın Kocaeli ve Türkiye olduğunu belirterek yeni kurulmasına karşın kısa sürede teşkilatlanıp, seçime girme hakkını elde eden Gelecek Partisi’ne başarılar diledi.