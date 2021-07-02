Meteoroloji’nden Kocaeli için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü ilk saatlerden, itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.
Yapılan duyuruda, “3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü ilk saatlerden, itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.