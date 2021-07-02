02 Tem 2021 - 15:33- Gündem G: 02 Tem 2021 - 15:35

Meteoroloji’nden Kocaeli için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda "Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi
Meteoroloji’nden Kocaeli için sağanak ve dolu uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü ilk saatlerden, itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.
Yapılan duyuruda, “3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

02 Tem 2021 - 15:33 Kocaeli- Gündem

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