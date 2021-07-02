Pehlivanlar 35 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor

Korona virüs sürecinde evde antrenman yaparak bireysel performanslarını koruyan Edirneli pehlivanlar, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 35 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı

TEDBİRLER İÇİN KILAVUZ YAYINLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, " Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz" kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla bu yıl gerçekleştirilmesine onay verdi. Bakanlığın kararının ardından, 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz gerçekleştirilecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirneli pehlivanlar, kispet bağlayıp çayıra indi. Sarayiçi Er Meydanı'nda antrenmanlarını hızlandıran pehlivanlar, 35 derece sıcaklığa rağmen koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tuttu.

“SICAK HAVADA GÜREŞMEK, BU MESLEĞİN TEMELİNDE VAR”

Trakya Birlik Spor Kulübü Kırkpınar pehlivanlarından Emrah Yıldız, antrenmanlara hiç ara vermediklerini söyledi. Güreşlere kısa bir süre kala hazırlıklara son hızla devam ettiklerini ifade eden Yıldız, hava sıcaklığının buna engel olmadığını söyledi. Bir diğer pehlivan Tuğberk Koç da, hava sıcaklığının kendilerini zorlasa da şampiyonluk için sıcak havada çalışmak zorunda olduklarını belirterek, “Sıcaklık ve yağ nedeniyle gözlerim yansa bile antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çünkü Kırkpınar’da da güneş altında er meydanına çıkıyoruz” dedi. Sıcak hava altında güreş yapmanın bu mesleğin temeli olduğunu vurgulayan bir diğer pehlivan, sıcak havada güreşmenin dayanıklılıklarını arttırdığını kaydetti.

“KIRKPINAR’A ÖZLEM VAR”

Trakya Birlik Spor Kulüp Başkanı Önder Yücel, geçen yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilemediğini, bu sebeple Kırkpınar’a özlem duyulduğunu belirtti. Bu özlemi gidermek için güreşçilerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Önder, “Güreşçilerimiz inşallah bu sene yine derece yapacaklar. Amaç burada Edirne için Türk güreşi için bir şeyler yapabilmek” diye konuştu.