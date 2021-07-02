02 Tem 2021 - 15:43- Spor G: 02 Tem 2021 - 15:44

Samsun'un transferleri kontrolden geçti

Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri...
Samsun'un transferleri kontrolden geçti mask

Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar, Furkan Fehmi Güneş, Ali Ülgen, Esin Hakaj ve Hasan Kılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tâbi tutuldu. Kontrolde eko-efor testinden geçen sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri de yapıldı.
# sağlık

02 Tem 2021 - 15:43 - Spor

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