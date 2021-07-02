Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar, Furkan Fehmi Güneş, Ali Ülgen, Esin Hakaj ve Hasan Kılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tâbi tutuldu. Kontrolde eko-efor testinden geçen sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri de yapıldı.
02 Tem 2021 - 15:43- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 15:44
Samsun'un transferleri kontrolden geçti
Samsunspor'un kadrosuna yeni kattığı 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor’un yeni transferleri Erald Çinari, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.