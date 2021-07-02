Del Valle Ümraniye’da

Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'da forma giyen Venezuela doğumlu kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu ülkemizde daha önce Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giydi. Del Valle14 kez de Venezuela Milli Takımı adına mücadele etti.