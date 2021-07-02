02 Tem 2021 - 15:43- Spor G: 02 Tem 2021 - 15:44

Del Valle Ümraniye’da

Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'da forma giyen Venezuela doğumlu kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile 1 yıllık s...
Del Valle Ümraniye’da mask

Kocaelispor’un 1. Lig’deki rakiplerinden Ümraniyespor, Bandırmaspor'da forma giyen Venezuela doğumlu kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu ülkemizde daha önce Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor ve Kasımpaşa formaları giydi. Del Valle14 kez de Venezuela Milli Takımı adına mücadele etti.
# Kocaelispor

02 Tem 2021 - 15:43 - Spor

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