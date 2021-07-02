Olgunlar için geri sayım başladı

Kentimizde sembol haline gelen turnuvalardan biri olan Olgunlar Turnuvası, bu yıl da düzenleniyor. Geçen yıl Pandemi kuralları çerçevesinde de olsa gerçekleşen turnuva, bu yıl daha rahat ortamda oynanabilecek. Genç Olgunlar 1992/91/90 kategorilerinde, artı 1 faal oyuncu (2019 /2020 sezonun da vize olmuş) ile, Olgunlar Kategorisi 1982/81/80 doğumlular arasında faal oyuncunun serbestliğiyle oynanacak. Şu an 25 takım başvurusunu yaptı. Kayıtlar kurban bayramına kadar (20 Temmuz) devam ediyor.