Kentimizde sembol haline gelen turnuvalardan biri olan Olgunlar Turnuvası, bu yıl da düzenleniyor. Geçen yıl Pandemi kuralları çerçevesinde de olsa gerçekleşen turnuva, bu yıl daha rahat ortamda oynanabilecek. Genç Olgunlar 1992/91/90 kategorilerinde, artı 1 faal oyuncu (2019 /2020 sezonun da vize olmuş) ile, Olgunlar Kategorisi 1982/81/80 doğumlular arasında faal oyuncunun serbestliğiyle oynanacak. Şu an 25 takım başvurusunu yaptı. Kayıtlar kurban bayramına kadar (20 Temmuz) devam ediyor.
02 Tem 2021 - 15:44- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 15:45
Olgunlar için geri sayım başladı
Kentimizde sembol haline gelen turnuvalardan biri olan Olgunlar Turnuvası, bu yıl da düzenleniyor. Geçen yıl Pandemi kuralları çerçevesinde de olsa ge...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.