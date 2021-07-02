Bel fıtığı tedavisinde konforlu yöntem!  

Bel Ağrısı, dünyada soğuk algınlığından sonra en sık görülen sağlık sorunudur. Bel ağrısının en sık nedenlerinden biri de bel fıtığıdır. Bel fıtığı iki omur arasında bulunan yastık görevi yapan disklerin ağır yük kaldırma, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, stress, sigara kullanımı, uzun dönemde oluşan kireçlenmeler, ergonomik olmayan ofis malzemeleri ve yataklar yüzünden su içeriğinin azalmasıyla diskin yapısı bozulur. Bu yastık görevi yapan disklerin arkaya doğru fıtıklaşmasıyla bel fıtığı oluşur.

KAS GEVŞETİCİ

Bel ağrılarının büyük çoğunluğu kendiliğinden ya da konservatif tedavi dediğimiz ağrı kesici, kas gevşetici, masaj ve fizik tedavi uygulamalarıyla geçer. İngiltere’ de çok sayıda hasta üzerinde yapılan araştırmada bel fıtığı olan hastaların % 86’ sında bu tür tedavilerle iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bel fıtığına bağlı açık ameliyatlar (sadece idrar ve büyük abdest tutamama, ayaklarda ve bacaklarda güç kaybı olduğunda) daha az uygulanmaktadır.

OMİRİLİK KANALI

Bel fıtığının ameliyatsız tedavisinde son yıllarda birçok yöntem geliştirilmiş ve klinik kullanıma girmiştir. Epiduroskopi yöntemi ise bu yöntemlerden biridir. Bu yöntem epidural alanın yani omurilik kanalının görüntülenmesidir. Bunu halkımızın çok aşina olduğu laparoskopik ameliyatlar veya endoskopik girişimlerde olduğu gibi bir televizyon ekranından dokuların görülmesiyle yapılan ameliyatlardır. Epiduroskopi ile ilk yıllarda omurilik kanalı görüntülenmiş, omurilik kanalındaki damarlar, sinirler ve fıtıkların görüntülenmesini sağlamıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle iki kanalllı epiduroskoplar üretilmiş, bir tarafdan kamera yerleştirilirken diğer taraftan tıbbi araçların yerleştirilmesine olanak sağlayarak iki kanalın da kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle son birkaç yıl içerisinde yapılan çalışmalar sayesinde bel fıtığının ameliyatsız tedavisinde güvenli ve başarılı olduğunu gösterilmiştir.

AÇIK AMELİYAT

1934 yılında Mixter ve Barr tarafından fıtıkların açık ameliyatla çıkarılmasını tekniğinin ortaya konulmasından beri neredeyse 100 yıl yakın bir süre geçti. Açık ameliyat tekniğini keşfeden Barr, bel fıtığına neden olan diskin %80-90’ nın sıvıdan ibaret olduğunu, bu durumda neden fıtıklaşmış diski vücuttan çıkartma işleminde cerrahi aletlere neden gerek olsun ki ? diye ifade etmiştir. Biz de açık ameliyat tekniğinin yerini SELD tekniği ile Epiduroskopik diskektomi alabilir mi ? Peki nedir bu teknik ?

GENEL ANESTEZİ

Epiduroskopik diskektomi operasyonu sırasında genel anestezi uygulanmaması, omurgaya neşter kullanılmaması, yan etkilerin açık ameliyata göre neredeyse yok denecek kadar az olması, aynı gün taburcu olabilmesi, günlük aktivitelerine ve işine erkenden dönebilmesi, araba ve toplu taşıma araçlarını birinci haftada kullanabilmesi işlemin çok önemli avantajlarıdır. Bel fıtığına bağlı bel ağrınız var ve konservatif tedavilerle geçmiyorsa tedavide Epiduroskopi yöntemi düşünülmelidir.