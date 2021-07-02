02 Tem 2021 - 16:49- Gündem G: 02 Tem 2021 - 16:52

"Kooperatifin üyelerine en iyi hizmeti sunacağız "

44 No'lu Yeniköy Kamyon Damperli Kamyon ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Uzun, görev dağılımı yaptıklarını, üyelere en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceklerini söyledi  

"Kooperatifin üyelerine en iyi hizmeti sunacağız " mask

44 No'lu Yeniköy Kamyon Damperli Kamyon ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin genel kurulunda başkan seçilen Hüseyin Uzun, yönetimde görev dağılımı yaptı. Genel kurulla ilgili açıklama yapan Uzun, “Bu genel kurulda bizi yalnız bırakmayan Şoförler Cemiyeti Başkanı Nizam Meteer, Gölcük Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu, Esnaf Odası eski başkanı Nazmi Şerit, Gölcükspor Başkanı Temel Erten, Kocaelispor yöneticisi Mehmet Yaşar, Gölcükspor yöneticisi Recep Yaşar, Karamürsel Esnaf Odası Başkanı Halil Yanık, Turna Nakliyat’tan Hüseyin Turna ve bizi yalnız bırakmayan, bizimle genel kurul heyecanı yaşayan bütün üyelerimize ve dostlarımıza yönetim kurulu adına teşekkür ederim” dedi.

YENİKÖYLÜ TAŞIYICILARDA GÖREV DAĞILIM ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

-Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Uzun

-Denetim kurulu başkanı Kamil Özbay

-İkinci Başkan ve Hayat Kimya Sorumlusu Abdulbahri Çiçeker

-Liman Sorumlusu Hüseyin Kamış

-Makina Kimya Sorumlusu Emin Süleymanoğlu

-Muhasip Hüseyin Turan

# Kocaelispor

02 Tem 2021 - 16:49 - Gündem

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