02 Tem 2021 - 16:52- Siyaset G: 02 Tem 2021 - 16:56

Mutlu: Türkiye çabuk toparlanır, yeter ki adil yöneticileri olsun

SP İl Kadın Kolları, İl Divan Toplantısı’nı İzmit Luxor Garden Hotel’de yaptı. Toplantıya katılan İl Başkanı Zafer Mutlu, “Ülkemiz, çok kısa bir zamanda toparlanır. Yeter ki adil idarecilerin yönetiminde olsun. Ve bütün dünya da bilsin ki, Türkiye’nin yöneticilerinde artık adil insanlar var” dedi

Mutlu: Türkiye çabuk toparlanır, yeter ki adil yöneticileri olsun mask

Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den itibaren salgın kısıtlılığı şartları sebebiyle 16 aydır çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiği aylık Divan Toplantılarını, kısıtlılığın kalktığı ilk gün il, ilçe, mahalle teşkilatlarının katılımıyla İzmit Luxor Garden Hotel’de gerçekleştirdi. SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün yaptı.

“SAHAYA İNİYORUZ”

Şengün, “Küresel olarak yaşanan salgın şartları, çalışmalarımızın şeklini nispeten değiştirmiş, aksatmış olsa da ne durdurdu ne de öneminden bir şey kaybettirdi. İçinde bulunduğumuz şartların elverdiği nispette teşkilatlarımızın dinamikliğini sağlamayı, şartların avantajlarını kullanarak halkımızla iletişimimize devam ettik.  Şimdi salgın ve şartları bitiyor. Sahaya iniyoruz” dedi.

“TENCEREDE DERT DEĞİL, AŞ PİŞİRMEK İSTİYORUM”

İktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada; sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaktaki tencereye dayanmıştır. Hepimizin evindeki bu tencere; artık kaynamaz hale gelmiştir. İktidar umursamasa da görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere; aş değil, dert pişirmeye başlamıştır. İnsanımızın çarşı-pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere; artık dolmaz hale gelmiştir” dedi.

 

“GELİN ‘GEÇİM İTTİFAKI’ KURALIM”

Şengün, “Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan israflara karşı çıkarak, bu tencerede artık dert değil, aş pişirmek istiyorum’ diyen tüm vatandaşlarımızı, hepimizin ortak gündemine, Geçim İttifakı’na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

Ardından konuşan İl Başkanı Zafer Mutlu ise, “Devletin dini adalettir. Ülke yönetimini teslim edeceğimiz insanlarda; hizmette herkese adil davranmak, yolsuzlukla mücadele etmek, atamalarda liyakati esas almak, mütevazi yaşamak özelliklerini aradığımızda felaha ereceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin zenginlikleri bunların dahi bitiremeyeceği kadar çok. Ülkemiz, çok kısa bir zamanda toparlanır. Yeter ki adil idarecilerin yönetiminde olsun. Ve bütün dünya da bilsin ki, Türkiye’nin yöneticilerinde artık adil insanlar var” dedi. Toplantı, birim sunumları ve ilçe çalışmalarının değerlendirilmesiyle devam etti.

 

# Kadın

02 Tem 2021 - 16:52 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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