Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Kovid-19’dan dolayı "riskli" ilan ettiği bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
02 Tem 2021 - 16:57- Siyaset Güncelleme: 02 Tem 2021 - 16:59
Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası ge...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.