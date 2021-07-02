02 Tem 2021 - 16:57- Siyaset G: 02 Tem 2021 - 16:59

Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası ge...
Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı mask

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Kovid-19’dan dolayı "riskli" ilan ettiği bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.
# koronavirüs

02 Tem 2021 - 16:57 - Siyaset

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