02 Tem 2021 - 16:58- Ekonomi G: 02 Tem 2021 - 17:00

Anadolu Hayat Emeklilik’e “Mükemmellik Derecesi”

 Anadolu Hayat Emeklilik, uluslararası saygın sertifikasyon kuruluşlarından biri olan İsviçre merkezli ICERTIAS Uluslararası Sertifikasyon Birliği’nin düzenlediği “Müşterilerin Dostu” sertifikasyon programında, “Mükemmellik” derecesiyle ödüllendirildi.

Anadolu Hayat Emeklilik’e “Mükemmellik Derecesi” mask

Anadolu Hayat Emeklilik, müşteri ilişkileri yönetimindeki başarısını bu yıl da ICERTIAS Uluslararası Sertifikasyon Birliği “Müşterilerin Dostu” ödülü ile taçlandırdı. İsviçre merkezli uluslararası saygın bir sertifikasyon kuruluşu olan ICERTIAS tarafından ödüllendirilen Anadolu Hayat Emeklilik, bu ödülü Türkiye’den alan ilk şirket olma unvanını da taşıyor. Şirket hayata geçirdiği müşteri odaklı çalışmalarıyla 2017 yılından bu yana düzenli olarak bu sertifikasyona layık görülmekte, başarı puanını sürekli yükseltmektedir. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, müşteri memnuniyeti, hizmet ve yönetim kalitesi gibi konuların öncelikli odak noktalarını oluşturduğunu söyledi.

02 Tem 2021 - 16:58 - Ekonomi

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