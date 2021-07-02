Kusursuz bambu ürünleri ile porselenin muhteşem işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm kazandıran Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları, bambu ürünleri sıra dışı sunumlara eşlik ediyor. Sağlıklı, estetik ve organik özelliği ile ön plana çıkan Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları kalabalık ve keyifli sofraların baş tacı oluyor. 44 parçadan oluşan Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları birbirinden göz alıcı renk ve desenleri ile satışa sunuluyor.
02 Tem 2021 - 16:59- Ekonomi Güncelleme: 02 Tem 2021 - 17:01
Bambum takımları ile Birleşti
Kusursuz bambu ürünleri ile porselenin muhteşem işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm k...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.