02 Tem 2021 - 16:59- Ekonomi G: 02 Tem 2021 - 17:01

Bambum takımları ile Birleşti

Kusursuz bambu ürünleri ile porselenin muhteşem işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm k...
Bambum takımları ile Birleşti mask

Kusursuz bambu ürünleri ile porselenin muhteşem işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm kazandıran Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları, bambu ürünleri sıra dışı sunumlara eşlik ediyor. Sağlıklı, estetik ve organik özelliği ile ön plana çıkan Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları kalabalık ve keyifli sofraların baş tacı oluyor. 44 parçadan oluşan Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları birbirinden göz alıcı renk ve desenleri ile satışa sunuluyor.

02 Tem 2021 - 16:59 - Ekonomi

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