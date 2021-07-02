Bambum takımları ile Birleşti

Kusursuz bambu ürünleri ile porselenin muhteşem işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm kazandıran Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları, bambu ürünleri sıra dışı sunumlara eşlik ediyor. Sağlıklı, estetik ve organik özelliği ile ön plana çıkan Bambum Yemek ve Kahvaltı Takımları kalabalık ve keyifli sofraların baş tacı oluyor. 44 parçadan oluşan Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları birbirinden göz alıcı renk ve desenleri ile satışa sunuluyor.