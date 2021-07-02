02 Tem 2021 - 17:00- Siyaset G: 02 Tem 2021 - 17:03

YRP’li Aras, ‘zam’ tepkisinde yine mizahını konuşturdu  

Hükümete, normalleşmenin ilk gününde yaptığı zamlarla ilgili mizahi eleştiride bulunan YRP Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, eline aldığı fotoğraflar ile “İşbirlikçi partilere oy veren vatandaş” ve “Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaş”ı kıyaslayarak, “Hala mı AK Parti?” diye vatandaşa sordu

YRP’li Aras, ‘zam’ tepkisinde yine mizahını konuşturdu   mask

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, il binasında düzenlediği basın toplantısında hükümetin, normalleşmenin ilk gününde yaptığı zamlara değindi. Hükümetin 6 ayda 7’nci defa elektrik ve doğalgaza zam yapmasını eleştiren Aras vatandaşa, “Hala mı AK Parti?” sorusunu yöneltti. İl Başkanı Aras, halkın zamlardan bunaldığını, bu durumun insanları intihara sürüklediğini ve buna rağmen hız kesmeden zam yapmaya devam edildiğini söyledi. Eline aldığı temsili fotoğraflar ile, “İşbirlikçi partilere oy veren vatandaş” ile “Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaş”ı kıyaslayan Aras, “Oyunu işbirlikçi partilere verirsen ayısını kaybetmiş romana dönersin ya Refah ya eyvah” dedi.

“LÜTFÜ’YE BAK,  YATTIĞI YERE BAK”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a da eleştirilerde bulunan Aras, “Bilindiği gibi geçtiğimiz gün mecliste yaptığı basın toplantısında AK Parti ile rahmetli Necmettin Erbakan’ı bir tutan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan; siyasi birikimi açısından yetersiz, siyasal taktik ve strateji açısından vasat” sözlerini kullandı. Türkkan’ı çocuk yerine koyan Aras, “Lütfü’ye bak, yattığı yere bak” sözleriyle kaçak çiftliğine göndermede bulunurken salonda kahkaha tufanı koptu.
# çocuk, İyi Parti, Lütfü Türkkan
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Tem 2021 - 17:00 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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