YRP’li Aras, ‘zam’ tepkisinde yine mizahını konuşturdu  

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, il binasında düzenlediği basın toplantısında hükümetin, normalleşmenin ilk gününde yaptığı zamlara değindi. Hükümetin 6 ayda 7’nci defa elektrik ve doğalgaza zam yapmasını eleştiren Aras vatandaşa, “Hala mı AK Parti?” sorusunu yöneltti. İl Başkanı Aras, halkın zamlardan bunaldığını, bu durumun insanları intihara sürüklediğini ve buna rağmen hız kesmeden zam yapmaya devam edildiğini söyledi. Eline aldığı temsili fotoğraflar ile, “İşbirlikçi partilere oy veren vatandaş” ile “Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaş”ı kıyaslayan Aras, “Oyunu işbirlikçi partilere verirsen ayısını kaybetmiş romana dönersin ya Refah ya eyvah” dedi.
“LÜTFÜ’YE BAK, YATTIĞI YERE BAK”
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a da eleştirilerde bulunan Aras, “Bilindiği gibi geçtiğimiz gün mecliste yaptığı basın toplantısında AK Parti ile rahmetli Necmettin Erbakan’ı bir tutan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan; siyasi birikimi açısından yetersiz, siyasal taktik ve strateji açısından vasat” sözlerini kullandı. Türkkan’ı çocuk yerine koyan Aras, “Lütfü’ye bak, yattığı yere bak” sözleriyle kaçak çiftliğine göndermede bulunurken salonda kahkaha tufanı koptu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.