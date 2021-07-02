Teleferik Projesi ihalesi 9 Ağustos’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nde ihale tarihi belli oldu. Merakla beklenen proje için 9 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da ihale gerçekleştirileceği bildirildi.
4 BİN 695 METRE UZUNLUĞUNDA
Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek.
2023’TE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.