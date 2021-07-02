CHP'li Taşkın: Eğitimli gençleri istihdama katamıyoruz

CHP tarafından Darıca Hegsagon Otel’de düzenlenen 'Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Yıldızlı, il ve ilçe yöneticileri, esnaf ve iş insanları katıldı. İstihdamla ilgili önce alan ve sektör temsilcilerine gideceklerini söyleyen Taşkın, "Sürekli sahadayız. Bizim iktidar olacağımıza yönelik algı oluşmuş ki istihdam yönetim meselelerini nasıl çözeceğimizi soruyorlar. İlk yanıtımız şudur; önce alan sektör temsilcilerine gideceğiz. Önce dinleyeceğiz. Bunları raporlaştırıp genel başkanımıza ileteceğiz ve genel başkanımız bunu kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

“HİÇ KİMSENİN HAYATINI ÇALMAMALIYIZ”

Üretimin tek başına istihdamı artırmadığını ifade eden Taşkın, "Türkiye’de konu üretimin artırılması değil sadece. Kendimizi kandırmayalım. Öyle bir dünyadayız ki üretim tek başına istihdamı artırmıyor. İstihdam temelli üretimi artırmak gerekiyor. O da yetmiyor güvenceli istihdam gerekiyor. Hiç kimsenin hayatını çalmak hakkımız değil. Emekten, emekçinin hakkından kıstığımızda günün sonunda kim kazanıyor? Üreten mutlu insanlardan daha fazla verim alındığına inanıyoruz. Sosyal demokrat bir parti bütün bunları dengelemekle yükümlüdür. Bu da mümkündür” diye konuştu.

“YÜZDE 25'E YAKIN GENÇ İŞSİZLİĞİ VAR”

Eğitimli gençlerin istihdama katılamadığını belirten Taşkın, "Türkiye’de iş gücüne dahil olabilecek ama olmayan 31 milyon insan var. Çalışabilir nüfusumuzun yüzde 49’u çalışıyor. Bunların da çok ciddi bölümü kayıt dışı. Neden eğitimli gençleri özellikle istihdama katamıyoruz? Yüzde 25’e yakın genç işsizliği var. Eğitimli gençleri istihdama katamıyoruz çünkü katma değeri yüksek alanlarda çalışır gençler. Böyle alanlarımız yok. Şöyle bir hayal kuralım Biontec’i Türkiye’de biz üretseydik 130 milyar dolara yakın parayı Türkiye ekonomisine alacaktık. Bunu yapabilmek tercihlerle alakalıdır, teknikle değil. Bilim alt yapısı var bu ülkenin. Sonuç bu oldu” dedi.